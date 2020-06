La scelta del guinzaglio per una passeggiata rilassante in compagnia del proprio cane

Non c’è niente di più rilassante di una bella passeggiata con il cane. Noi possiamo mantenerci in forma, mentre il nostro amico a quattro zampe ha l’occasione di divertirsi con gli altri cani e correre in mezzo alla natura.

Gli stimoli e gli odori attirano la sua attenzione e mettono in moto il suo olfatto, tanto che diventa difficile farci ascoltare.

Per tenerlo vicino a noi, e non correre il rischio che scappi via, i guinzagli sono diventati uno strumento indispensabile, oltre che obbligatorio per legge. Quando siamo all’aperto, il guinzaglio diventa l’estensione del nostro braccio e comunica il nostro stato d’animo sia positivo che negativo.

Per rendere speciale ogni passeggiata, dobbiamo imparare a controllare le nostre emozioni, così da evitare di mettere il cane in una condizione di stress psichico e fisico. I guinzagli ormai sono diventati sempre più evoluti, sono pensati in funzione dell’età, del carattere del cane e della corporatura, quindi prima di sceglierlo dobbiamo valutare diversi fattori.

