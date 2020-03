Lavoro, Engie ricerca urgentemente ingegneri da assumere

Sei un ingegnere di talento, appassionato di energia, sostenibilità e sicurezza? Engie potrebbe assumere proprio te.

Leggi l'offerta di lavoro sul sito di Adecco e candidati.

Il percorso

La società offre un training di eccellenza: vivrai infatti due settimane di full immersion per approfondire tematiche che vanno dal project management al lean thinking, sviluppando la capacità di gestire efficacemente le commesse e i progetti, sotto il profilo strategico, tattico e operativo.

Se saprai cogliere tutte le opportunità, continuerai a crescere insieme ad Engie: potrai avere accesso alla Engie Academy, un percorso che valorizzerà competenze di ruolo e soft skills attraverso metodologie formative innovative (aula, workshop, coaching, business case) e approfondendo argomenti quali complex problem solving, effective communication, success team & team leadership.

I ruoli ricercati

Al termine dell'Academy avrai l'opportunità di intraprendere un percorso di crescita professionale presso Engie, arrivando a ricoprire efficacemente uno di questi ruoli su Milano:



• Proposal Industrial Development Specialist

• Project Manager Telecontrollo/Telegestione

• Project Manager (Residenziale)

• Project Manager (Public Administration & Business to Territories)

Requisiti richiesti

- Laurea in Ingegneria Energetica, Elettrica, Meccanica, Elettronica, Chimica, per l'ambiente e il territorio;

- Buona conoscenza della lingua inglese;

- Buone competenze digitali;

- Una grande passione per il mondo dell'Energia.



Invia subito il tuo cv.