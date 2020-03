F2A ricerca urgentemente operatori addetti ai servizi fiscali. Dove inviare la candidatura

Adecco ricerca per F2A operatori addetti ai servizi fiscali per la campagna fiscale 2020. E' previsto un corso di formazione della durata di 60 ore da svolgersi prima dell'inizio del contratto.

Leggi l'annuncio completo e candidati subito!

Le attività previste

In particolare la risorsa si occuperà di:

- Incontrare il contribuente presso la sede dell'azienda cliente/sportello sul territorio, previo appuntamento;

- Vagliare e verificare la conformità della documentazione fornita dal contribuente, ponendogli domande utili alla corretta redazione del modello;

- Redigere il modello 730 ed eventuali modelli accessori (es. delega precompilato) imputando i dati nella procedura informatica;

. Eventuale gestione di incassi presso cliente e relativa fatturazione del servizio.

Requisiti:

- Diploma di scuola superiore o laurea, preferibilmente ad indirizzo economico-giuridico;

- Predisposizione al contatto interpersonale e al lavoro di gruppo con spirito collaborativo;

- Disponibilità a spostamenti per raggiungere le sedi dei clienti (hinterland e/o regionale-nazionale), preferibilmente automuniti.

- Conoscenza di base della normativa fiscale (dichiarazione modello 730). Aspetto non vincolante;

- Conoscenza di base dei sistemi informatici attualmente in uso.



Si offre contratto Full Time di 3 mesi con inquadramento al 5° livello del CCNL Commercio.

Invia la tua candidatura.