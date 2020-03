Heineken assume un Sales Support a tempo indeterminato. Come candidarsi

Sei alla ricerca di una nuova sfida lavorativa? Scopri questa nuova offerta di lavoro di Heineken!

La società ricerca infatti un Sales Support per la forza vendita della B.U. di competenza, diventando punto di riferimento per tutte le problematiche in ambito strumenti e processi. La figura avrà il compito di indirizzare correttamente le richieste della forza vendita, garantendo risposte in tempi certi.

Leggi l'annuncio completo e invia il tuo cv sul sito di Adecco!

Le attività previste

Il Sales Support sarà il punto di contatto con le funzioni di sede, al fine di garantire tutto il necessario supporto alla forza vendita sul field e raccogliendo informazioni, documentazione, materiale necessario allo svolgimento delle attività di vendita.

In particolare:

- Garantisce il supporto informatico in caso di criticità sui sistemi interfacciandosi con sede al fine di raccogliere e incanalare i fabbisogni, velocizzando i processi e le risoluzioni insieme al Dipartimento IT;

- Monitora periodicamente i livelli di servizio che le funzioni di supporto offrono alla vendita e propone proattivamente soluzioni operative;

- Suggerisce migliorative in termini di modalitàdi lavoro, utilizzo strumenti processi a disposizione e scambio di informazioni per migliorare efficacia, efficienza e apportare semplificazioni;

- Utilizza e comunica al team le analisi legate alle performance commerciali della BU, sulla base degli strumenti di analisi messi a punto dalla direzione Sales Force Excellent di sede, nei tempi e nelle modalità previste.

Requisiti richiesti

- 2-3 anni di esperienza

- Laurea in Economia

- Buona conoscenza della lingua inglese

- Ottimo utilizzo del pacchetto office in particolare Excel e Power Point

- Capacità analitiche, predisposizione verso sistemi informativi.

Il cliente offre contratto a tempo indeterminato.

Candidati subito sul sito di Adecco.