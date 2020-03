Infermieri professionali, ricerca urgente: dove candidarsi

In questo momento di grande difficoltà nazionale, per affrontare l'emergenza coronavirus, Adecco ricerca infermieri professionali per strutture ospedaliere presenti nella regione Lombardia. Le risorse saranno inserite all'interno dei reparti di struttura e si occuperanno della prevenzione delle malattie, dell'assistenza e cura dell'ospite, dell'educazione sanitaria, somministrazione di terapie e medicazioni, controllo dell'andamento clinico degli ospiti.

Per conoscere tutti i requisiti e la tipologia di contratto offerta potete consultare il sito Adecco.

Si cercano risorse dinamiche e motivate, dotate di una naturale propensione a lavorare in equipe e al problem solving, con buone competenze tecnico-teoriche.

Per esercitare la professione è necessario essere in possesso di titolo abilitante la professione (laurea triennale o titoli equipollenti) e l'iscrizione all'Ordine professionale (OPI) E' richiesta la disponibilità a lavorare Full Time su 3 turni, anche notturni da lunedì alla domenica. Sarà infine valutata positivamente la provenienza da contesti sanitari strutturati (Pubblici o Privati) ed un’esperienza all'interno di reparti di terapia intensiva.

Città: Milano

Patente: B

Invia il tuo curriculum vitae e fai la differenza in questo momento! Per avere maggiori informazioni, clicca qui e visita la sezione dedicata a questa offerta di lavoro.

