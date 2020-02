Sei un giovane neolaureato residente in Italia, sempre pronto a mettersi in gioco e in cerca di un lavoro a tempo indeterminato? Se la risposta è si, questo è il corso che fa per te!

Adecco Italia è infatti alla ricerca, per una società di consulenza ICT leader nella fornitura di software e di servizi informatici per la gestione e lo sviluppo d'impresa, di giovani neolaureati residenti in tutta Italia e interessati ad un'esperienza di formazione e lavoro a Milano.

Le risorse selezionate avranno l’opportunità di frequentare una Academy gratuita ERP SAP, ovvero un corso di formazione di tipo tecnico e consulenziale incentrato sulla tecnologia SAP; inoltre, al termine del corso e in seguito ad una verifica finale, i candidati più performanti verranno assunti come consulenti applicativi in area programmazione IT con un contratto in somministrazione di 4 mesi finalizzato all’assunzione diretta in Staff Leasing a tempo indeterminato/apprendistato (inquadramento CCNL Commercio Livello 5 con prospettive di crescita).

La sede, sia del corso che lavorativa, si trova a Milano e il corso di formazione gratuito si terrà da Febbraio 2020 a Marzo 2020. Per poter partecipare al corso, i requisiti richiesti sono:

laurea magistrale in Ingegneria Informatica, Discipline Statistiche-Matematiche, Fisica e Informatica;

buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;

disponibilità agli spostamenti presso i clienti

totale disponibilità oraria dal Lunedì al Venerdì.

Inoltre, costituiscono requisiti preferenziali:

una buona capacità di analisi;

l'attitudine alla risoluzione dei problemi;

la propensione al lavoro in team.

Per avere ulteriori informazioni o iscriverti all'Academy SAP ERP e diventare un consulente applicativo nell'area programmazione IT invia una email all'indirizzo: simona.depasquale@adecco.it