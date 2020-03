Ricerca urgente di un/a impiegato/a per ufficio marketing a Monza

Per azienda cliente sita in Monza, Adecco è alla ricerca di un/a impiegato/a per ufficio marketing. L'azienda offre un iniziale contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato (data inizio lavoro 20/03/2020 - data fine lavoro 20/04/2020), e la risorsa si occuperà principalmente della gestione del sito web dell'azienda e della gestione delle statistiche e dei dati e-commerce.

I requisiti richiesti sono:

competenze in marketing e comunicazione - buon livello di tecniche di comunicazione e di analisi dei canali distributivi;

- buon livello di tecniche di comunicazione e di analisi dei canali distributivi; precedente esperienza nella mansione;

buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.

disponibilità immediata.

patente B;

disponibilità oraria full time.

