Lavoro, nuove ricerche urgenti per autisti e addetti alla consegna a domicilio. Dove candidarsi

L'emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus costringe numerosi settori ad ampliare il proprio organico per garantire servizi di prima necessità ai cittadini. In questo scenario, Adecco supporta le proprie aziende clienti ricercando diversi profili su Milano e Monza. Scopri tutti gli annunci.

. Addetti alla consegna (Milano)

Per azienda cliente che opera nel settore logistica, si ricecano diversi addetti alle consegne per magazzino a Milano, Pavia, Lodi e province.

Nello specifico, le risorse si occuperanno di:

- Consegna delle merci presso privati;

- Attività di carico e scarico;

Si richiedono:

- Patente B

- Esperienza alla guida del furgone

- Conoscenza del territorio di riferimento



Il candidato ideale è dinamico e flessibile, disponibile a lavorare in ambiente caratterizzato da ritmi di lavoro sostenuti, attento agli standard di qualità e produttività proposti dall'azienda. L'orario di lavoro potrà variare in base alle esigenze aziendali.

. Addetti alla consegna a domicilio (Milano)

Adecco ricerca inoltre diversi addetti alla consegna a domicilio per alcuni supermercati in Lombardia.

Tra i requisiti richiesti:

- Preferibile esperienza nel ruolo

- Ppossesso della patente di guida

- Disponibilita' a lavorare su turni, anche festivi

- Disponibilita' immediata



Si offre un contratto: contratto a tempo determinato con possibilita' di proroghe.

. Autisti con esperienza anche minima (Milano)

L'annuncio di autisti con esperienza anche minima è invece rivolto a possessori di patente B da almeno 1 anno e con una buona conoscenza del territorio.

Le risorse si occuperanno di:

- Consegne a privati e aziende

- Movimentazione e sistemazione delle merci

- Attività di carico e scarico

- Relazione con i clienti



Si richiede:

- Patente B da almeno 1 anno

- Esperienza anche minima nel ruolo

- Conoscenza del territorio

- Disponibilità Full-time



Cerchiamo risorse dinamiche e motivate, con ottime doti relazionali e capacità di gestire in maniera autonoma il lavoro.

. Autisti e Addetti alle consegne (Monza)

Su Monza, invece, Adecco ricerca autisti e addetti alle consegne per sopperire alla difficoltà di questa emergenza nazionale.

In particolare le risorse si occuperanno di:

- Consegne a privati e aziende

- Movimentazione e sistemazione delle merci

- Attività di carico e scarico

- Rrelazione con i clienti



Si richiede:

- Patente B da almeno 1 anno

- Esperienza anche minima nel ruolo

- Conoscenza del territorio



Si ricercano risorse dinamiche e motivate, con ottime doti relazionali e capacità di gestire in maniera autonoma il lavoro. Orario Full-time.

. Addetti alle consegne a domicilio (Monza)

Per aziende clienti del settore GDO Adecco ricerca invece addetti alle consegne a domicilio.

I candidati prescelti si occuperanno di consegnare i pasti a domicilio, dovranno essere automuniti e disponibili nell'immediato.

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. E' richiesta una disponibilità full-time.