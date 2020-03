Offerta di lavoro per addetti alla sanificazione. Come candidarsi

In un momento di emergenza sanitaria nazionale, Adecco supporta le proprie aziende clienti in una ricerca urgente di addetti alla sanificazione a Milano e nell'hinterland. Si offre un contratto in somministrazione con possibilità di proroga.

Leggi l'offerta di lavoro e invia il tuo cv.

Il ruolo

I profili selezionati si occuperanno della sanificazione degli ambienti lavorativi, delle auto e delle strutture dove vi sia l'esigenza di intervenire.

I requisiti

Nello specifico si richiedono:

- Esperienza pregressa nel ruolo;

- Flessibilità oraria (PT e FT);

- Disponibilità agli spostamenti;

- Precisione, meticolosità e cura dei particolari;

- Immediata disponibilità.

Come candidarsi nella sezione di Adecco.