Offerta di lavoro urgente: si ricercano addetti alle vendite e cassieri in tutta Italia

Per aziende clienti operanti nel settore dei supermercati, ristorazione, alimentari e della Grande Distribuzione Organizzata, Adecco ricerca urgentemente addetti alle vendite e cassieri.

Le posizioni sono aperte su diverse regioni d'Italia, come Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto, e le figure ricercate verranno impiegate in diversi settori (cassa, generi vari, gastronomia, ortofrutta, pescheria, ecc..), occupandosi di:

attività di cassa, gestendo le sostituzioni e i rimborsi in modo rapido ed efficiente, effettuando il conteggio dei fondi nel registratore di cassa e producendo rapporti di transazione;

riordino e allestimento scaffali/banchi, riassortimento merce;

supporto al pagamento dei clienti presso le casse automatiche;

movimentazione e preparazione della merce;

rifornimento scaffali;

vendita e assistenza clienti.

Invece, i requisiti fondamentali per lo svolgimento del ruolo sono:

aver maturato esperienza nello stesso ruolo in un negozio al dettaglio o come cassiere nella GDO;

nella GDO; competenze matematiche e capacità di gestire le transazioni in modo rapido e preciso;

conoscenza delle operazioni del registratore di cassa, compresi contanti, carte di credito e scontrini;

totale disponibilità oraria, full time o part time, a lavorare su turni giornalieri anche nel fine settimana;

disponibilità immediata.

Completano il profilo l'atteggiamento positivo, flessibilità, buone doti relazionali, capacità di problem solving e la disponibilità nei confronti dei clienti, compresa la capacità di parlare chiaramente e di trasmettere informazioni in modo accurato

Per avere maggiori informazioni, conoscere tutte le province di interesse e inviare la tua candidatura, clicca qui e visita la sezione dedicata a questa offerta di lavoro urgente.