Offerta di lavoro: cercasi commerciale B2B ad Ornago, nella provincia di Monza e della Brianza

Un'offerta di lavoro molto interessante ad Ornago, nella provincia di Monza e della Brianza: Adecco è alla ricerca, per un'azienda che commercializza prodotti per l'igiene, di un venditore B2B (Business To Business) che si occupi dello sviluppo clienti (aziende, artigiani, negozi) nelle province di Monza Brianza, Bergamo, Milano e Lecco.

L'azienda offre un contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato (data inizio lavoro 06/04/2020 - data fine lavoro 31/07/2020); i requisiti richiesti sono:

Istruzione: diploma

Disponibilità oraria full time

Passione per le vendite

Patente di guida B

Essere automunito

Inoltre, il candidato ideale dovrà possedere le seguenti competenze:

Vendita - Acquisizione nuovi clienti, livello Ottimo

- Acquisizione nuovi clienti, livello Ottimo Progettazione / Disegno tecnico - Microsoft Office, livello Buono

Banca - Gestione rapporti clienti, livello Buono

Buone competenze relazionali

Aver maturato precedenti esperienze come venditore

Se desideri lavorare nell'area commerciale e ti senti portato per le vendite clicca qui e candidati subito!