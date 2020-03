Stai cercando lavoro? Mars cerca una/un Contabile con SAP

Se sei in cerca di una nuova opportunità lavorativa, questo annuncio potrebbe fare al caso tuo. Mars Incorporated, azienda multinazionale tra i leader del settore food, ricerca infatti a Milano una/un Contabile con SAP.

Leggi l'annuncio completo su Adecco e scopri come candidarti.

- Preferibile formazione universitaria in discipline contabili/finanziarie;

- Almeno due anni di esperienza nella gestione della contabilità clienti e fornitori maturata presso aziende strutturate di grandi dimensioni e possibilmente a carattere multinazionale, con particolare riguardo ai processi di fatturazione (controllo, registrazione, contabilizzazione, riscontro al cliente o al fornitore);

- Ottima padronanza di Excel e conoscenza del sistema contabile SAP R3-Autonomia ed efficacia nella comunicazione in lingua inglese a livello scritto e orale.

- Contabilità - Contabilità generale

- Contabilità - Fatturazione

- Contabilità - Gestione ricevute bancarie

E' richiesta una disponibilità full time.

Invia subito il tuo cv.

