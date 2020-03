Lavoro, una nuova offerta di Sigma per impiegati tecnici trasfertisti in tutta Italia

Adecco ricerca urgentemente impiegati tecnici trasfertisti per Sigma S.p.a., nota azienda cliente leader nel settore della progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza di apparati automatici. In particolare si ricercano 8 figure da inserire sul territorio italiano.

Si offre un contratto di apprendistato professionalizzante o un contratto a termine di 12 mesi, entrambi finalizzati alla trasformazione a tempo indeterminato.

La ricerca

Il candidato ideale è in possesso di un diploma tecnico industriale (elettrotecnico, elettronico, informatico) o laurea di 1° livello in Ingegneria Elettronica e Informatica. In particolare dovrà occuparsi di individuare le cause del malfunzionamento di un apparato e intraprendere le azioni necessarie per risolvere il problema, effettuando inoltre l'installazione e la manutenzione di apparati automatici self-service.

I requisiti richiesti

• Buona conoscenza di elettronica, elettromeccanica ed informatica;

• Buona conoscenza del pc e di tutte le sue componenti hardware e software;

• Buone capacit di problem solving, flessibilità ed orientamento al cliente;

• Disponibilità a lavorare in trasferta e nei week end;

• Patente B conseguita da almeno un anno.

Non è necessaria una pregressa esperienza nel ruolo. E' invece richiesta una disponibilità oraria Full Time.

