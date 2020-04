Lavoro, nuove offerte per infermieri e personale medico

Hai una laurea in Medicina o un attestato di OSS / ASA e sei alla ricerca di un lavoro stimolante? Questi annunci potrebbero fare al caso tuo. Adecco ricerca infatti Personale Medico per un'importante Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) sita a Paderno Dugnano.

Scopri di seguito tutti gli annunci e seleziona quello più adatto al tuo profilo.

. Infermieri

Si inizia con l'annuncio di infermieri, che si occuperanno dell'assistenza, cura e controllo dell'andamento clinico dei pazienti, oltre a somministrazione delle terapie, compilazione delle cartelle cliniche e relativa documentazione.

Leggi l'intero annuncio e candidati subito oppure chiama il numero 02.9104881 per avere maggiori informazioni.



Tra i requisiti richiesti:

- Laurea in Scienze Infermieristiche

- Regolare iscrizione all'albo (OPI)

- Disponibilità immediata

- Disponibilità al lavoro su 3 turni

- Preferibile esperienza pregressa maturata in contesti ospedalieri, cliniche private o RSA

Completano il profilo orientamento al problem solving, predisposizione al lavoro di equipe, professionalità ed affidabilità.

Invia subito il tuo cv!

. OSS/ASA

Sei una persona empatica, dinamica e con una naturale propensione a prenderti cura degli altri? Sempre per la RSA di Paderno Dugnano, Adecco ricerca diversi Operatori Socio Sanitari (OSS) e Ausiliari Socio Assistenziali (ASA).

Le risorse inserite all'interno della struttura svolgeranno attività di assistenza, cura alla persona, somministrazione dei pasti, accoglienza e gestione delle attività quotidiane.



Tra i requisiti richiesti:

- Attestato di OSS / ASA

- Disponibilità al lavoro su 3 turni

- Preferibile esperienza pregressa nel ruolo

Leggi l'offerta di lavoro e invia subito il tuo cv. Chiama il numero 02.9104881 per avere maggiori informazioni.

. Personale medico

Infine, ancora per la Residenza Sanitaria Assistenziale di Paderno, si ricerca Personale Medico in possesso di una laurea in Medicina.

In particolare le risorse si occuperanno dell'anamnesi dei pazienti, valutazione dei sintomi, elaborazione delle diagnosi, prescrizione e predisposizione delle terapie.

Scopri l'offerta completa e candidati subito oppure chiama il numero 02.9104881 per avere maggiori informazioni.

Si richiede:

- Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

- Regolare iscrizione all'Albo professionale (OPI)

- Disponibilità immediata

- Disponibilità al lavoro su 3 turni

- Preferibile esperienza pregressa maturata in contesti ospedalieri, cliniche private o RSA



Invia subito il tuo cv!