Offerta di lavoro: MioDottore ricerca diverse figure professionali in tutta Italia

MioDottore è la filiale Italiana della multinazionale Docplanner, società leader al mondo nel settore delle prenotazioni online nella sanità privata. Fondata in Polonia nel 2012, Docplanner è una piattaforma leader a livello globale per la prenotazione di servizi sanitari e offre servizi di marketing e software a medici e centri medici con l’obiettivo di rendere più efficiente il servizio sanitario. Inoltre, l’azienda da una parte offre ai pazienti la possibilità di recensire i medici e di prenotare online una visita gratuitamente, mentre dall'altra offre a medici e centri medici numerosi strumenti per ottimizzare il flusso di pazienti, ridurre i casi e digitalizzare i processi, affinché possano dedicare maggior tempo alla cura dei pazienti e, di conseguenza, migliorare i risultati a livello sanitario.

Nato in Italia nel 2015, MioDottore in solo tre anni è diventato leader di mercato, passando dai 1500 specialisti del 2016 agli oltre 210mila presenti ora sulla piattaforma. Realtà consolidata a livello internazionale e leader nel mercato delle prenotazioni online per la sanità privata, MioDottore.it assume ogni mese tra le 8 e le 10 nuove persone, principalmente per posizioni in area vendita su 12 mercati diversi e per il ruolo di Account Manager presso il Customer Success team; inoltre, l'azienda offre un inserimento con contratto di assunzione in un contesto giovane e meritocratico con numerose promozioni interne per supportare la crescita dell'azienda.

Sales Account per le sedi di Milano, Roma, Genova e Brescia

Per la vendita di software gestionale rivolto a medici e professionisti che operano in ambito sanitario, MioDottore ricerca commerciali esperti con dimestichezza in ambito digital. Se sei una persona giovane e dinamica, appassionata di digital transformation e hai maturato esperienza nella vendita di servizi B2C, questo è il posto giusto per te!

La figura professionale ricercata si occuperà di:

identificare nuove opportunità di business tramite cold calling e contact reference;

gestire l'intera trattativa di vendita, incontrando personalmente i futuri clienti;

, incontrando personalmente i futuri clienti; collaborare attivamente con gli account manager dedicati al post- vendita ;

; condividere best practices e fornire supporto alla definizione della strategia di area.

I requisiti richiesti sono:

passione per le sfide, ambizione ed eccellenti abilità commerciali, comprovate dal raggiungimento di obiettivi di vendita sfidanti;

, comprovate dal raggiungimento di obiettivi di sfidanti; esperienza di pianificazione e gestione autonoma dell'agenda appuntamenti e di presa appuntamento telefonica;

capacità di ascolto e di analisi dei bisogni del cliente;

auto/moto munito.

L'azienda offre un'assunzione diretta e una retribuzione di 40-50 mila euro al raggiungimento dei target di vendita, più un piano di share options aziendale (pacchetto di valore crescente nel tempo), un piano di carriera legato al raggiungimento dei target e una formazione diretta con alcuni dei migliori manager italiani in ambito commerciale.

Inoltre, ti ritroverai in un contesto meritocratico, informale, giovane, dinamico e internazionale, con aree ricreative per divertenti pause tra colleghi e frequenti eventi spontanei organizzati tra colleghi.

Inside Sales per la sede di Roma

MioDottore.it è alla ricerca di commerciali esperti che incidano significativamente nella crescita dell'azienda, acquisendo nuovi clienti ed aiutandoli a gestire meglio il loro business e a costruire la loro reputazione online.

La figura professionale ricercata si occuperà di:

identificare nuove opportunità di business tramite lead marketing, ricerche a freddo e contact reference;

acquisire nuovi clienti attraverso trattative commerciali telefoniche;

collaborare con gli account manager dedicati al post-vendita.

I requisiti richiesti, invece, sono:

esperienza nella vendita telefonica;

telefonica; eccellenti abilità commerciali comprovate dal raggiungimento di obiettivi di vendita ambiziosi;

determinazione e orientamento al risultato;

saper lavorare sotto pressione;

capacità di ascolto e analisi dei bisogni del cliente;

ottime doti comunicative e persuasive;

ambizione di crescita professionale.

L'azienda offre un contratto di assunzione diretto con Docplanner (CCNL Commercio) e RAL commisurata all'esperienza maturata; inoltre, è previsto un bonus remunerativo corrispondente ad una quota azionaria, per ogni singolo dipendente, di valore crescente nel tempo e si avranno concrete opportunità di crescita professionale. Il plus di questa offerta? Il contesto meritocratico, giovane, dinamico e internazionale e la sede al centro di Roma a pochi minuti dalla stazione Termini e dalla fermata metro Castro Pretorio.

