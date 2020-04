Lavoro, una ricerca urgente per Farmacisti. Dove inviare il cv

In un momento di piena emergenza sanitaria, Adecco ricerca figure chiave per supportare la sanità e i cittadini italiani. In particolare, questo annuncio di lavoro è dedicato a farmacisti/e.

Le attività

In particoòare le risorse si occuperanno delle seguenti attività:

- Assistenza clienti e consulenza rispetto all'utilizzo dei farmaci;

- Approvvigionamento dei medicinali e controllo scorte.

Competenze:

Farmaco-Scientifico - Farmaceutica, livello Ottimo

Farmaco-Scientifico - Informazione scientifica del farmaco, livello Buono

Farmaco-Scientifico - Tecnologie farmaceutiche, livello Buono

Farmaco-Scientifico - Informazione medico-scientifica del farmaco, livello Buono

Farmaco-Scientifico - Medicine alternative, livello Buono.

Si offre contratto alle dirette dipendenze dell'azienda.

Credit immagine: Pexels - Edward Jenner