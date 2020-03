Cercasi neo laureato/a in ingegneria gestionale per offerta di lavoro in provincia di Monza E Della Brianza

Per un'azienda chimica del territorio, Adecco Desio è alla ricerca di un Commercial & Digital Excellence Assistant, laureato/a in ingegneria gestionale o affini; l'azienda, con sede a Desio, in provincia di Monza E Della Brianza, offre un contratto di sostituzione maternità (data inizio lavoro 23/03/2020 - data fine lavoro 01/10/2020). I requisiti richiesti sono:

laurea magistrale in ingegneria gestionale o in area economico/giuridica;

magistrale in o in area economico/giuridica; ottima conoscenza della lingua inglese;

competenze in marketing e comunicazione (tecniche di comunicazione e progettazione di prodotti e servizi);

precisione e proattività;

disponibilità oraria full time.

La risorsa si occuperà di:

1- Supportare il Commercial and Digital Excellence Manager nella programmazione temporale delle attività da svolgere, coordinando gli impegni e gli incontri di lavoro previsti a livello di funzione mediante la condivisione e gestione dell’agenda, nel rispetto delle indicazioni generali o particolari ricevute.

2- Supportare il team di Commercial and Digital Excellence nella gestione dei progetti e provvedendo alle necessarie elaborazioni e interventi di tipo amministrativo-commerciale.

3- Supportare la funzione di Commercial and Digital Excellence nella gestione degli ordini e delle fatture ai fornitori, attivando i necessari controlli e provvedendo all’inserimento delle informazioni a sistema, verificandone la correttezza, in coerenza con le procedure del dipartimento.

Per candidarti all'annuncio di lavoro, clicca qui e visita la sezione dedicata!