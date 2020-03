Lavoro, una nuova offerta di Mars per Stage Demand Planning

Se sei alla ricerca della tua prima esperienza lavorativa, scopri subito questa nuova offerta di Mars Italia. L'azienda ricerca infatti per la sua sede di Assago una figura di Demand Planning Assistant da inserire per un periodo di stage di 6 mesi. L'inserimento all'interno del team permetterà di entrare in contatto con l'organizzazione di una realtà multinazionale all'interno di una funzione centrale.

Leggi l'annuncio sul sito di Adecco e invia il tuo cv.

Le attività

Il tirocinante si occuperà della gestione delle attività di Replenishment da fabbriche per una categoria merceologica e della pianificazione per il portafoglio. Si occuperà di definire e gestire le forecast a volume della categoria di riferimento, ottimizzando livello di servizio e livello di inventario, al fine di assicurare la disponibilità del prodotto e di minimizzare i rischi e i costi di obsolescenza.

Il tirocinante si relazionerà quotidianamente il network delle fabbriche estere del gruppo e con interlocutori di diverse funzioni aziendali (Trade Marketing, Marketing, Sales, Customer Service, Local Supply Chain, European Supply Chain, Finance) e avrà così l'opportunità di comprendere in modo approfondito il contesto di business.

I requisiti

- Laurea specialistica o Master

- Ottima conoscenza della lingua inglese

- Ottima conoscenza dei principali supporti informatici

- Ottime capacità di analisi dei dati, pianificazione e gestione delle priorità

- Forte orientamento al risultato

- Capacità di comunicazione e relazione

- Autonomia e teamwork



Lo stage avrà una durata di sei mesi full-time. E' previsto un rimborso spese + ticket restaurant giornalieri.



Candidati subito sul sito di Adecco.