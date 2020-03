Nuove offerte di lavoro di Rentokil Initial: Service Supervisor, Tecnico Pest Control e Field Biologist. Dove inviare i cv

Per tutti coloro che cercano lavoro, ecco tre nuovi annunci di Adecco da leggere subito. La società ricerca infatti per Rentokil Initial - multinazionale leader nel settore Hygiene e Pest Control - diverse figure specialistiche: un/a Service Supervisor ambito Pest Control, un/a Tecnico Pest Control e un/a Field Biologist.

. La ricerca di Service Supervisor

Il Service Supervisor, a riporto del Service Manager, sarà responsabile del buon funzionamento dell'area di competenza per la qualità del servizio offerto alle aziende clienti e per la buona gestione delle risorse presenti sul territorio.

Le attività richieste

Nello specifico, la risorsa scelta si occuperà di:



- Implementare e supervisionare le strategie operative, gestendo tutte le attività del Servizio della zona di competenza;

- Coordinare le attività di pianificazione, organizzazione e formazione dei Tecnici per il raggiungimento delle Perfomance del Servizio, confrontandosi con il Service Planner;

- Affiancare sul campo il personale tecnico della propria zona e verificare la qualità dei servizi svolti, la produttività e il regolare funzionamento dei mezzi e delle attrezzature assegnate.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti:

• Esperienza di almeno 3 anni in una funzione similare ed in ambienti complessi;

• Esperienza nella gestione di personale on field;

• Capacità di lavorare per obiettivi;

• Capacità di analisi e di gestione delle priorità;



La buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office completano il profilo.



. La ricerca di Tecnico Pest Control

La risorsa si occuperà dei trattamenti di disinfestazione e sanificazione presso i clienti nel rispetto dei tempi stabiliti, dalla gestione della segnalazione delle problematiche di servizio alla risoluzione delle stesse, dalla registrazione dei trattamenti effettuati giornalmente alla redazione della reportistica settimanale (check-list, comunicazione di servizio, conteggio inventariale).

Requisiti richiesti

- Preferibile diploma in Perito Agrario o Chimico o titolo equipollente;

- Buone doti comunicative, flessibilità, orientamento al risultato ed al cliente;

- Buona manualità;

- Disponibilità alla reperibilità e ad effettuare straordinari infrasettimanali o nel fine settimana ove richiesto.

Completano il profilo la buona conoscenza dei principali strumenti informatici. Il contratto è diretto con l'azienda, tempo determinato da Marzo a Settembre.

. La ricerca di Field Biologist

Un'altra offerta di lavoro questa volta per un/a Field Biologist sul territorio di Milano e Bergamo.

La persona, inserita nel team di riferimento, supporterà il Technical Manager nelle seguenti attività:

- Monitorare e verificare la qualità di servizio offerta presso i Clienti della Società;

- Effettuare ispezioni e visite di controllo qualità presso i Clienti in modo da valutare il raggiungimento della loro soddisfazione;

- Visitare i Top Accounts per ispezioni di controllo qualità facendo relazioni sulle infestazioni riscontrate, dando suggerimenti per risolvere le problematiche;

- Formare, informare ed addestrare sul campo (attraverso affiancamento) ed in aula (attraverso specifici corsi di formazione) il team operativo e commerciale.

I requisiti richiesti

Si ricercano candidati Field Biologist con:

- Determinazione e ambizione;

- Capacità di analisi;

- Doti organizzative e Orientamento al risultato;

- Orientamento al cliente e alla qualità del servizio;

- Ottima capacità di scrittura per la redazione di relazioni tecnico-scientifiche;

- Disponibilità a frequenti trasferte giornaliere.

