Operatori socio sanitari, ricerca urgente: dove candidarsi

Per affrontare l'attuale emergenza nazionale per il coronavirus, Adecco ricerca con estrema urgenza operatori socio sanitari per strutture ospedaliere presenti nella regione Lombardia. I candidati si occuperanno principalmente di assistenza alla persona durante le sue attività quotidiane e di igiene personale, favorendo quindi il benessere e l'autonomia generale.

La risorsa avrà inoltre il compito di realizzare attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico. Completano il ruolo attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo.

Per conoscere tutti i requisiti, la disponibilità richiesta e la tipologia di contratto offerta potete consultare il sito Adecco.

La risorsa ideale è in possesso dell'attestato di qualifica di OSS, ha maturato esperienza nella professione acquisendo quindi totale autonomia nella gestione dell'utente sia a livello sanitario che sociale.

Data inizio prevista: 30/03/2020

Categoria Professionale: Assistenziale / Paramedico / Tecnico

Città: Milano

Patente: B

Invia il tuo curriculum vitae e fai la differenza in questo momento! Per avere maggiori informazioni, clicca qui e visita la sezione dedicata a questa offerta di lavoro.



fonte foto: laros/Freepik