Lavoro, Prestito24 ricerca consulenti finanziari. Come candidarsi

Cerchi lavoro come consulente finanzario? Scopri subito questo annuncio! Prestito24, società operante in ambito finanziario coinvolta in un importante progetto di espansione commerciale, sta infatti ampliando il proprio organico sulle sedi di Milano, Roma e Termoli.

Il ruolo

Le risorse selezionate avranno il compito di illustrare al cliente le caratteristiche dei prodotti finanziari e di fare una prima valutazione in merito alla possibilità di erogazione del finanziamento. Il contatto con il cliente avverrà tramite telefono con persone che hanno di loro iniziativa manifestato un interesse verso i prodotti finanziari della Prestito24, tramite il sito web dell'azienda o il numero verde.

I requisiti

• Diploma o Laurea preferibilmente in discipline economico/finanziarie

• Buona conoscenza dei principali strumenti informatici

• Passione per il settore finanziario

• Spiccato orientamento al risultato

• Buone doti comunicative e relazionali

Che cosa si offre

• L'opportunità di supportare i clienti con soluzioni finanziari studiate in base alle loro esigenze

• Formazione tecnica e commerciale sui prodotti finanziari proposti

• Adeguato affiancamento con esperti del settore finalizzato al raggiungimento dell'iscrizione all'Albo Agenti e Mediatori

• Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato

• Trattamento economico incentivante ed un piano di crescita professionale in linea con i risultati ed obiettivi raggiunti.

