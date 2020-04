Offerta di lavoro: si cercano urgentemente addetti alle consegne

In questo momento di grande difficoltà nazionale, Adecco ricerca urgentemente numerosi addetti alle consegne a domicilio su Milano e hinterland.

Scopriamo qui di seguito i dettagli delle due offerte.

. Addetti alla consegna - Settore logistica

Per azienda cliente che opera nel settore logistica, Adecco ricerca diversi addetti alle consegne per magazzino in Milano, Pavia, Lodi e province.

Scopri subito l'annuncio e candidati subito.



Nello specifico, le risorse si occuperanno di:

- Consegna delle merci presso privati

- Attività di carico e scarico

Si richiede:

- Patente B

- Esperienza alla guida del furgone

- Conoscenza del territorio di riferimento

Se hai i seguenti requisiti candidati!

. Addetti alla consegna - Supermercati

Per supermercati siti in Lombardia, Adecco ricerca invece addetti alla consegna a domicilio.

Leggi subito l'annuncio e invia il tuo cv.



Tra i requisiti richiesti:

- Preferibile esperienza nel ruolo

- Possesso della patente di guida

- Disponibilità a lavorare su turni, anche festivi

- Disponibilità immediata



Si offre:

- Contratto: contratto a tempo determinato con data di inizio nel corso del mese di aprile

- Luogo di lavoro: Milano, Lodi, Pavia e Hinterland

Invia subito il tuo cv!