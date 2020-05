Lavoro, in arrivo un corso di formazione per diventare Smart Accountant Junior

Sei appassionato di contabilità e vorresti ampliare le tue conoscenze sul campo? Non perderti questo nuovo annuncio di Adecco! La società offre infatti un percorso di training per formare diverse figure di Smart Accountant Junior e aiutarle nell'inserimento in Aziende o in prestigiosi Studi Professionali.

Scopri subito come iscriverti al corso.

Informazioni sul corso

I candidati avranno l'opportunità di frequentare una Smart Accountant Academy, finalizzata ad una formazione di tipo economico/contabile. Il training durerà in tutto 44 ore (4 ore al giorno) e verrà tenuto in modalità online, in un'aula virtuale sincrona. Il modulo formativo prevede una parte teorica e una operativa.

Durante il corso ogni candidato potrà conoscere e sperimentare l'utilizzo degli strumenti informatici più utilizzati per il lavoro da remoto, svolgendo esercitazioni mirate in ambito contabile/amministrativo.



Tutti i candidati che parteciperanno al corso otterranno un Attestato di partecipazione e avranno la possibilità di essere valutati per un inserimento a Tempo Indeterminato.

Requisiti

Tra i requisiti richiesti per iscriversi al training:



- Laurea Triennale in ambito economico/contabile

- Buona dimestichezza con gli strumenti informatici

- Buone conoscenze dei principi contabili di base



Completano il profilo: intraprendenza, flessibilità, capacità di pianificazione e organizzazione.

Invia subito la tua candidatura!