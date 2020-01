Junior System Integrator: 4 settimane in Academy con Adecco con un contratto a tempo indeterminato

Se sei un neolaureato appassionato di tecnologia, Adecco Italia ti offre un contratto a tempo indeterminato e ti coinvolge in un percorso di Academy della durata di 4 settimane. Un'occasione unica per ricevere una formazione tecnica sulla System Integration - tecnologie riguardanti le integrazioni di applicazioni con i sistemi informativi - che ti permetterà di lavorare all'interno delle più prestigiose società IT come System Integrator. Il contratto sarà stipulato già dal primo giorno di Accademy!

Il corso si svolgerà a Milano ed inizierà il 17 febbraio. Durante il percorso di Academy sono previsti dei supporti di relocation (vitto e alloggio) per i residenti fuori regione.

I requisiti per partecipare

Cosa ti chiediamo? Una laurea triennale/magistrale in materie tecniche o scientifiche (STEM), una buona conoscenza della lingua inglese e una grande passione per la tecnologia, unita a curiosità e desiderio di mettersi in gioco. E' inoltre richiesta una disponibilità full-time.

Visita il sito di Adecco per visualizzare l'annuncio completo e scoprire come candidarti.