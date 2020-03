Lavoro, boom di contratti nel mese di febbraio a Milano ma ora pesa l'incognita Coronavirus

Oltre 32mila contratti per l’ingresso nelle imprese. Tutti stipulati a Milano nel mese di febbraio. E secondo l'elaborazione della Camera di Commercio meneghina, basata su dati del sistema informativo Excelsior, la metropoli lombarda è la città italiana che ha assunto più lavoratori nel mese di febbraio.

Boom di contratti, ma l'orizzonte non è sereno. "Il coronavirus ha dato una battuta d’arresto in questi giorni ai processi di collaborazione e per chi è entrato in questo mese c’è un rallentamento nel processo di inserimento — ha dichiarato Alvise Biffi, membro di giunta della Camera di commercio —. Con la forte azione attivata nell’emergenza, speriamo di avere presto risultati positivi, a vantaggio prima di tutto della salute e di poter tornare alla normalità con un contenimento delle perdite per le imprese".

I numeri delle assunzioni a Milano

Le aziende milanesi a febbraio hanno assunto 32.320 persone (il 47% del totale lombardo che è di 68.700). Nel 46% dei casi sono stati stipulati contratti a tempo indeterminato o apprendistato, mentre nel restante 54% a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate si concentrano per l'81% nel settore dei servizi e per il 51% nelle imprese con 50 o più dipendenti; il 31% è destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota superiore alla media nazionale (20%); in 26 casi su 100 le imprese hanno difficoltà a trovare i profili desiderati; per una quota pari al 31% interessano giovani con meno di 30 anni; il 23% delle entrate previste è destinato a personale laureato; le tre figure professionali più richieste concentrano il 26% delle entrate complessive previste; le imprese che assumono sono pari al 19% del totale.