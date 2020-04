Lavoro, una ricerca urgente per addetti alle pulizie. Come candidarsi

Se stai cercando lavoro questo annuncio potrebbe fare al caso tuo. Adecco, in questo momento di emergenza nazionale per il coronavirus, ricerca infatti per le sue aziende clienti del settore multiservizi diversi addetti alle pulizie.

Leggi subito l'annuncio e invia il tuo cv.

Le attività previste

Le risorse selezionate si occuperanno di pulizie civili e industriali all'interno di uffici, negozi e ambienti lavorativi attraverso l'utilizzo di materiali e macchinari specifici.

I requisiti

In particolare, si richiede:

- Esperienza pregressa nel ruolo;

- Flessibilità oraria (PT e FT);

- Disponibilità agli spostamenti;

- Precisione, meticolosità e cura dei particolari;

- Immediata disponibilità.

Si offre un contratto in somministrazione con possibilità di proroga.

Invia subito il tuo cv.