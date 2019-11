Il video curriculum è uno strumento innovativo per promuovere in modo efficace il proprio profilo professionale, da affiancare al curriculum vitae cartaceo tradizionale, che rimane sempre indispensabile.

Se è vero che all’estero, e soprattutto negli Stati Uniti, rappresenta una realtà ormai ben consolidata, il video cv ha iniziato a diffondersi anche in Italia, rivelandosi una risorsa ricca di potenzialità: è infatti uno strumento fondamentale in sede di colloquio per poter mostrare alcuni aspetti della persona e del carattere e per porre l’accento su particolari abilità, predisposizioni e punti di forza. Pochi minuti di un filmato ben fatto possono infatti fare la differenza e influenzare positivamente il giudizio del recruiter.

Che cos'è

Il video cv è, in sostanza, un video di presentazione di sé stessi, che integra o un approfondisce le informazioni scritte sul tradizionale cv cartaceo. Incentrato prevalentemente su competenze, attitudini ed esperienze lavorative, il video cv ti dà l'opportunità di illustrare al meglio il tuo profilo professionale e la tua capacità comunicativa, ed è utile per suscitare interesse, curiosità, il desiderio di essere rivisti e di essere contattati di persona

Può essere una valida soluzione per profili creativi, commerciali, nel ramo del marketing e della comunicazione, oltre che per figure appartenenti al mondo dell’arte e dello spettacolo, in cui standing, espressività e creatività giocano un ruolo fondamentale. Quello che conta, in ogni caso, è realizzare un prodotto ben confezionato, di facile fruibilità e che evidenzi e metta in risalto le doti individuali e, al tempo stesso, le capacità professionali.

Prima di addentrarci nel cuore della presentazione, è bene precisare che non esiste un modello standard da seguire, perché ogni realtà professionale ha le sue caratteristiche peculiari: la strategia migliore per ottenere un video cv vincente è strutturare la presentazione tenendo ben presente il settore al quale intendiamo approcciarci. Ecco allora tutti i consigli e le linee guida da seguire, che possono tranquillamente essere applicate a qualunque settore ed impiego, per realizzare un video che trasmetta professionalità, creatività ed originalità.

Cosa fare

Scegli uno sfondo neutro, senza elementi di distrazione;

vestiti in maniera adeguata;

mostrati convincente, come se ti trovassi a un colloquio di lavoro;

di lavoro; evita di strafare e sii naturale, rilassato e sorridente;

non parlare troppo velocemente;

siedi in maniera composta, adottando una postura corretta ma non rigida;

guarda sempre in camera, immaginando di parlare realmente con il tuo interlocutore;

non dilungarti troppo: un paio di minuti sono l’ideale per presentarti in maniera efficace.

Cosa dire

Racconta brevemente chi sei, accennando a formazione ed esperienze lavorative pregresse;

valorizza le tue competenze, le attitudini e i tuoi punti di forza;

racconta cosa ti piacerebbe fare e quali sono le tue ambizioni professionali;

studia una conclusione adeguata.

Cosa evitare

Non esagerare con i colori e gli accessori dell'outfit;

non essere rigido o poco naturale, ma neanche esagerare con umorismo e battute;

non recitare e non dare l'impressione di aver imparato una parte a memoria;

non ripetere le informazioni già presenti sul cv cartaceo: dai spazio alla spontaneità e sii te stesso!

I vantaggi

Per un candidato il video cv ha numerosi vantaggi, in quanto consente di:

distinguersi dai candidati che si affidano unicamente ai cv tradizionali;

tradizionali; evidenziare le doti comunicative e gli aspetti della propria persona che non possono risaltare nel cv cartaceo;

cartaceo; mostrare entusiasmo, professionalità e creatività;

proporre la propria candidatura anche all’estero, senza spostarsi fisicamente per la fase di pre-selezione.

Ma il video cv è anche uno strumento che può influire positivamente sulla selezione del personale, rendendola più veloce, accurata e ottimizzata: grazie al video cv, infatti, la fase di pre-selezione risulta decisamente più veloce e immediata ma, allo stesso tempo, anche quella dei colloqui viene notevolmente snellita.