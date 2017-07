Mondiali di nuoto, Milano è bronzo nei trampolino da un metro con Elena Bertocchi

Elena Bertocchi ha vinto la medaglia di bronzo nel trampolino un metro ai Mondiali di nuoto di Budapest. La tuffatrice milanese, 23 anni il prossimo settembre, si è classificata terza dietro all'australiana Maddison Keeney e della russa Nadezhda Bazhina.

Un salto in avanti nella sua carriera dato che finora si era fatta notare solo a livello europeo con i successi a Kiev nel metro e nel sincro misto con Maicol Verzotto; risultati che seguono l'argento a Londra 2016 e il quarto posto a Rostock 2015.

La medaglia di bronzo è un traguardo storico non solo per Milano, ma per tutta l'Italia, dato che è la seconda donna italiana su un podio iridato individuale nella storia dei tuffi. Tradotto: sembra aver raccolto il testimone di Tania Cagnotto, oggi commentatrice sportiva.