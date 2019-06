Inter: venduti già oltre 30mila abbonamenti, si va verso il sold out. Ecco quanto costano

I tifosi dell'Inter rispondono ancora una volta presente. Sono già 30mila gli abbonamenti venduti nel periodo di rinnovo per i già tesserati.

Numeri da record che confermano la stima e la fiducia verso Antonio Conte, l'uomo che, nonostante le frecciate, i tifosi sperano guidi l'Inter alla conquista di un trofeo.

Abbonamenti liberi in vendita

Da giovedì 20 giugno, come rende noto il club nerazzurro, era iniziata la vendita libera degli ultimi abbonamenti rimasti, poche migliaia prima di raggiungere il tetto fissato dalla società. I tifosi nerazzurri hanno preso d'assalto il sito inter.it e i punti vendita. Molti settori hanno già esaurito le disponibilità e il limite massimo di 40mila tessere è quasi raggiunto.

I prezzi degli abbonamenti e la disponibilità

La vendita online su inter.it è stato scelta da oltre il 70% dei tifosi: permette di acquistare in pochissimo tempo, scegliendo il posto direttamente sulla piantina dello stadio San Siro e senza commissioni. È inoltre possibile acquistare agli uffici Inter dello stadio San Siro, all'Inter Store Milano di Galleria Passarella 2 e negli oltre mille punti vendita Vivaticket. Come sempre, per abbonarsi è indispensabile possedere una tessera "Siamo Noi", acquistabile nei punti vendita oppure online con spedizione gratuita in tutta Italia all'indirizzo inter.it/siamonoi.

Anche i posti vip sono in esaurimento

Ultime disponibilità anche per i Premium Seat, i posti VIP di San Siro che includono servizi aggiuntivi come l'accesso alle sale hospitality, il parcheggio, assistenza diretta e benefit esclusivi. Scelti da sempre più aziende che vedono nella Corporate Hospitality l'occasione per instaurare o rafforzare le proprie PR, la proposta Business di FC Internazionale Milano si avvia al tutto esaurito anche nella stagione 19/20.