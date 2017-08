Abbonamenti, è "super Milan". In un giorno superati i tagliandi dell'anno scorso

Forse non si raggiungeranno i 50 mila tagliandi evocati dall'amministratore delegato Marco Fassone, ma la campagna abbonamenti del Milan promette assai bene. Le fasi di prelazione (dal 17 al 30 luglio) si sono chiuse col 90% di rinnovi, una percentuale decisamente alta. E nel primo giorno di vendita libera (31 luglio) le vendite sono state oltre seimila, con lunghe code a "Casa Milan" in via Aldo Rossi (zona Portello).

Per comprendere il fenomeno occorre pensare che, nella stagione 2016/2017 appena conclusa, gli abbonati rossoneri erano appena 16.450, tra i numeri più bassi dell'era Berlusconi ormai terminata.

Letto in altri termini, significa anche che nel primo giorno di vendita libera (sommato ai giorni dedicati alla prelazione per vecchi abbonati) è già stato superato il numero complessivo di tessere della scorsa stagione. Un risultato che evidentemente la dirigenza si aspettava (lanciando, come detto, l'obiettivo 50 mila, forse un po' velleitario ma vedremo), e che però è comunque rilevante.

Abbonati Milan: entusiasmo per campagna acquisti

Risultato frutto, senz'altro, dell'entusiasmo generato dalla faraonica campagna acquisti, che annovera nove ingressi (Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Franck Kessie, André Silva, Fabio Borini, Hakan Calhanoglu, Andrea Conti, Lucas Biglia e Leonardo Bonucci) e il rinnovo "al cardiopalma" di Gigi Donnarumma, che per qualche giorno era sfumato.

L'obiettivo dichiarato dei rossoneri è quello di qualificarsi ad ogni costo per la Champions League del 2018/2019, forse l'unica chance per sostenere, ex post, una campagna acquisti del genere.