Lite Lukaku Brozovic, De Vriij: "Cose da spogliatoi"

'Quelli che scrivono queste cose non sono mai stati in uno spogliatoio, non c'è niente da dire e da rispondere''.

Stefan De vrij risponde così, in un'intervista a Sky e Premium poche ore fa, ad una domanda sulla lite tra Lukaku e Brozovic negli spogliatoi durante l'intervallo di Inter-Slavia Praga, partita di Champions che è terminata 1-1.

L'attaccante avrebbe chiesto ai compagni di giocare in modo più coraggioso e offensivo e Brozovic avrebbe inteso le dichiarazioni di Lukaku come una critica personale, reagendo e cercando il confronto anche fisico.