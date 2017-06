Milan, ufficiale l’acquisto di André Silva

André Silva è ufficialmente un calciatore del Milan. L’attaccante portoghese - ventuno anni e ventuno gol quest’anno con il Porto - ha firmato lunedì pomeriggio il contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi fino al 2022.

Il ventunenne, più volte “benedetto” dal connazionale Cristiano Ronaldo, ha superato tranquillamente le visite mediche e il Diavolo - che verserà circa trentotto milioni di euro nelle casse del Porto - ha potuto concludere l’affare.

Giovane, di talento, uno dei prospetti migliori nel panorama europeo, André Silva ama svariare su tutto il fronte d’attacco e, a dispetto della giovane età, ha già mostrato una spiccata vena realizzativa giocando quest’anno nel 4-3-3, non a caso il modulo preferito di Vincenzo Montella.

"Sono rimasto piacevolmente colpito e sorpreso da questa opportunità - sono state le sue prime parole, all’uscita dalla clinica La Madonnina, dove ha sostenuto le visite -. Sono molto contento di essere al Milan, essere qui è un vero sogno. Conosco la storia e la grandezza del club. Essere qui è un punto d'arrivo, darò il meglio per questi colori, per vincere con questa grande maglia".

Quindi, immancabile, la domanda su Cristiano Ronaldo: “Io il suo erede? Calma, ho tanto da lavorare prima di fare certi pensieri. Non ho parlato con lui prima del trasferimento. Però voglio lavorare tanto per avvicinarmi alle parole spese da lui per me". Lo stesso Ronaldo, infatti, come riporta il sito del Milan, aveva spiegato in passato: “Quando mi ritirerò, il Portogallo sarà in buone mani perché abbiamo una grande punta come André Silva”.

Quel che è certo, ad ora, è che il Milan è per distacco la società più attiva sul mercato. Con l’arrivo della cordata cinese, del nuovo presidente Yonhgong Lì e del duo Fassone-Mirabelli in società, il Diavolo ha aperto le casse e a mercato ancora formalmente chiuso ha già portato a casa Musacchio, Kessie - nonostante qualche intoppo nelle visite mediche -, Ricardo Rodriguez e proprio André Silva.