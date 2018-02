Arcieri del sole: tripletta ai campionati italiani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 24 e 25 Febbraio a Rimini si è svolto il 45°Campionato Italiano indoor di tiro con l'arco. Con 15 atleti in gara, gli Arcieri del Sole si sono presentati come quinta società con maggior numero di atleti qualificati su un totale di 232 società presenti. La squadra degli Arcieri del Sole ha collezionato in questo campionato ben 7 medaglie di cui: 3 ori, 3 argenti e 1 bronzo. Grazie a questi ultimi tre ori la società solarese può ora vantare 44 titoli italiani. Da Alessio Mangerini è arrivato un bellissimo oro individuale, cercato e voluto fino all’ultima freccia nella categoria arco olimpico allievi maschile. Un’opera d’arte straordinaria che premia la tenacia e la forza di volontà con cui Alessio ha preparato questa gara ottenendo un punteggio di 578 punti che va a sfiorare il record personale. Gara impeccabile al pari dei migliori atleti della nazionale italiana tanto che gli permette di piazzarsi al 7° posto tra i migliori 16 atleti dei Campionati Italiani in lizza per il titolo di Campione Italiano Assoluto. Il fantastico risultato ottenuto dal nostro campione unito agli sforzi di Mattia Palmieri e Lorenzo Dominici, che nonostante abbiano sofferto in partenza la tensione di una gara importante, ha permesso alla squadra di vincere una bellissima medaglia d’argento a soli 5 punti dai primi classificati con una gara decisa solo nelle ultime volée. Dalla specialità Arco Nudo sono arrivate le altre due medaglie d’oro. Migliori della loro categoria sono stati gli Allievi e i Master maschili. Gli allievi, con una gara ricca di ostacoli e difficoltà, dovute a guasti all’attrezzatura, non tradiscono le aspettative e si impongono, staccando gli avversari di ben 52 punti. Alessandro Cozzi che, con il record personale di 498 punti vince la medaglia d’argento fermandosi ad una manciata di punti dal primo, ha fatto da traino per i compagni di squadra Matteo Maiolani e Federico Ballerini che hanno così aggiunto al medagliere un altro titolo italiano. Per i Master, Giovanni Genova, reduce dalla trasferta di Budapest all’European Indoor Archery Championship 2018, nonostante una precaria condizione fisica riesce a vincere la medaglia di bronzo, qualificarsi per gli assoluti all’8° posto e con i compagni di squadra Ettore Sivieri e Gianluigi Alberti ottiene il terzo fantastico oro della giornata. Nella categoria senior maschile Cristian Trolese vede sfuggire la medaglia di bronzo per soli due punti ma grazie al buon punteggio si qualifica per gli scontri assoluti al 6° posto. Gli scontri per i titoli assoluti della seconda giornata di gara vedono ben tre atleti qualificati negli individuali e una squadra. Alessio Mangerini che nel primo scontro ha dovuto affrontare l’atleta della nazionale Marco Morello, ha saputo rispondere colpo su colpo arrivando alla freccia di spareggio e per pochissimi millimetri ha perso per 10 a 9. Sfortunato anche lo scontro negli assoluti di Giovanni Genova, che ha dovuto cedere al proprio avversario il passaggio di turno, mentre Cristian Trolese ha passato il primo turno recuperando lo svantaggio dal proprio avversario e costringendolo allo shoot off e vincendo per 10 a 7. La corsa di Cristian si è però fermata nello scontro con Giuseppe Fonti, già vincitore della classe master. La squadra arco nudo deve arrendersi solo in finale sul tappeto rosso davanti a telecamere, tifosi e spettatori. La lunga strada ricca di emozioni porta il trio Cristian Trolese, Genova Giovanni e Ettore Sivieri all’ultima medaglia di giornata vinta ed è un fantastico argento. Ecco l’elenco completo degli atleti che hanno gareggiato: Nella divisione Arco Olimpico: Alessio Mangerini – Oro individuale, Argento Squadra Allievi Maschile Mattia Palmieri – Argento Squadra Allievi Maschile Lorenzo Dominici – Argento Squadra Allievi Maschile Valerio Spagnolo Mattia Damiano Mirco Gagliano Matteo Maiolani Nella divisione Arco Nudo Alessandro Cozzi – Argento individuale, Oro Squadra Allievi Maschile Matteo Maiolani – Oro Squadra Allievi Maschile Federico Ballerini – Oro Squadra Allievi Maschile Genova Giovanni – Bronzo individuale, Oro Squadra Master Maschile, Argento Squadra Assoluto Ettore Sivieri – Oro Squadra Master Maschile – Argento Squadra Assoluto Gianluigi Alberti – Oro Squadra Master Maschile Cristian Trolese – Argento Squadra Assoluto Capoferri Fabio Gianluca Palumbo Tecnici Luca Alberti, Gianluigi Alberti, Pasquale Vassallo

