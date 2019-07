Atalanta al Meazza per la Champions, rabbia curva Nord: "Se è così, ci saremo anche noi"

Al Meazza non c'è spazio per l'Atalanta. È il senso, forte, del messaggio lanciato mercoledì dagli ultras della curva Nord dell'Inter che hanno voluto commentare a modo loro la possibilità che gli orobici giochino a Milano le loro partite di Champions per l'indisponibilità dello stadio Atleti Azzurri d'Italia.

"Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far giocare a San siro una squadra la cui tifoseria è storica rivale di entrambe le curve milanesi non lo sia", si legge nella nota del tifo organizzato, che fa riferimento ai tanti ostacoli incontrati per organizzare la festa - che si è poi tenuta a San Siro - ai giardini Montanelli.

"Ancora una volta - proseguono gli ultras - ci vediamo costretti a manifestare civilmente il nostro disappunto e per questa ragione invitiamo fin da ora tutti i frequentatori della Nord a ritrovarsi davanti al Baretto in tutte le occasioni in cui veramente l’Atalanta dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di Champions".

"Il nostro dovrà essere un presidio civile nel limite del nostro diritto di una libera frequentazione di un locale pubblico con l’obiettivo - concludono - di richiamare l’attenzione sull’assurdità di una scelta dettata dagli interessi e che calpesta ogni logica".

Diversi, invece, erano stati i pareri della stessa società nerazzurra e del sindaco Beppe Sala, che avevano già dato il loro assenso all'idea. "Vedo con molto favore questa possibilità, anche se devono decidere le squadre. È un'operazione giusta e simpatica - aveva spiegato il primo cittadino -. L'Atalanta è un bel team, per cui il mio sostegno ce l'hanno. Dirò di più, se l'Atalanta gioca a San Siro, prometto che la prima partita vado a vederla". In quel caso ci sarebbero anche gli ultras dell'Inter, ma fuori dallo stadio.

