Atalanta - Valencia: ecco come raggiungere lo stadio in metro, il servizio straordinario di Atm

Atalanta Valencia, valida per gli ottavi di Champions League, sarà una partita memorabile per i tifosi bergamaschi. Proprio per questo motivo lo stadio San Siro, mercoledì 19 febbraio, sarà invaso dagli appassionati atalantini e da quelli spagnoli. Oltre alle preoccupazioni pacifiche delle forze dell'ordine per il rischio scontri tra tifoserie, anche i trasporti giocheranno un ruolo importanti.

Atm ha pubblicato un comunicato per fornire tutte le informazioni utili per raggiungere lo stadio Meazza in occasione della partita.

Allo stadio in metropolitana

Per raggiungere lo stadio usate la linea M5 fino a San Siro Stadio o la linea M1 fino a Lotto.

Segesta e Ippodromo chiuse temporaneamente

Su disposizione della Questura, dal termine della partita a fine servizio chiuderemo le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. Uscendo dallo stadio, in alternativa potete usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

Bus e navette speciali dal parcheggio Lampugnano

Le linee 16 e 90/91 sono potenziate con vetture aggiuntive. Abbiamo previsto anche un servizio navette che collegano il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.

Linee 16, 49, 64, 80 e 98 modificate

- Linea 16: prima dell’inizio della partita, viene cancellata la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio, viene cancellata la fermata di via Dessié prima di piazza Axum.

- Linea 49: da due ore prima dell’inizio della partita, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine della partita per un’ora circa, stessa modifica in direzione Lotto M1/M5; in direzione piazza Tirana, stessa deviazione percorrendo via Novara anziché via San Giusto.

- Linee 64 e 80: dalla fine della partita per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.

- Linea 98: dalla fine della partita per un’ora circa, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.