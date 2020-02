Atalanta-Valencia per gli ottavi di Champions: a San Siro sono attese 44mila persone, record

Saranno oltre 44mila i tifosi sugli spalti di San Siro, a Milano, per l’andata degli ottavi di Champions League in programma mercoledì alle 21 tra Atalanta e Valencia.

Il dato è stato comunicato dal club bergamasco con una nota. Si tratta di un record “per quel che riguarda le presenze ad una partita casalinga dell’Atalanta; il precedente – ha spiegato il club – era datato 16 settembre 1984 con 43.426 persone presenti allo stadio di Bergamo per Atalanta-Inter di Serie A”.

Come arrivare allo stadio

Atm ha pubblicato un comunicato per fornire tutte le informazioni utili per raggiungere lo stadio Meazza in occasione della partita. Per raggiungere lo stadio usate la linea M5 fino a San Siro Stadio o la linea M1 fino a Lotto.

Su disposizione della Questura, dal termine della partita a fine servizio chiuderemo le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. Uscendo dallo stadio, in alternativa potete usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

Le linee 16 e 90/91 sono potenziate con vetture aggiuntive. Abbiamo previsto anche un servizio navette che collegano il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.