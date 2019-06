Complice il caldo torrido di queste ore e il pieno orario lavorativo, sono in pochissimi i temerari che, in Gae Aulenti, hanno atteso il verdetto per la scelta della città ospitante delle Olimpiadi invernali 2026 tra Milano-Cortina e Stoccolma lunedì pomeriggio.

Diversi operatori tv e giornalisti, qualche politico ma poca gente.