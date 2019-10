L'Inter domina per lunghi tratti, ma non basta: Barcellona vince 2-1 in Champions

La grinta dell'Inter e di Antonio Conte non bastano contro il Barcellona che, pur non facendo una grande prestazione, riesce a portare a casa i tre punti.

Nel girone di Champions, infatti, i nerazzurri tornano a casa sconfitti mercoledì sera al Camp Nou. La partita, però, era cominciata bene: al 3' Inter subito in vantaggio con un contropiede finalizzato in rete da Lautaro Martinez.

I blaugrana accusano il colpo e non sembrano pericolosi. Messi e soprattutto Griezmann paiono in serata no, litigiosi e poco ispirati. I milanesi hanno più volte, specialmente con rapidi cambiamenti di fronte, l'occasione per raddoppiare.

Ma non ci riescono e sono puniti. Al 58' Suarez, fino a quel momento anch'egli praticamente nullo, con una fiondata di destro pieno dal limite supera Handanovic e ragala il pari agli spagnoli. Poi all'84' il patatrac: Messi scivola nella difesa interista, serve Suarez che raddoppia. Sconfitta immeritata, ma sconfitta. Ora testa al campionato.