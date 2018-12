Basket: Eurolega, Maccabi-Milano 94-92

La tripla di Brooks sulla sirena termina la propria corsa sul ferro e l'Ax Milano viene sconfitta a Tel Aviv contro il Maccabi (92-94).

L’Olimpia ha chiuso il girone di andata di EuroLeague con un record di 7-8, ovvero tre vittorie in più rispetto alla scorsa stagione e anche a quella precedente. Attualmente i numeri dicono che Milano è 3-4 in casa e 4-4 in trasferta.

Nel girone di ritorno giocherà otto volte in casa comprese le prossime due partite – contro Buducnost e Barcellona – e sette in trasferta. Due volte ha vinto con scarti in doppia cifra, la sconfitta più pesante è arrivata a Barcellona, di 10. Nelle partite decise da scarti uguali o inferiori a tre punti è 4-2: ha vinto con Efes e Khimki di uno, con Vitoria e Panathinaikos di tre; ha perso di due con il Bayern Monaco sbagliando il tiro del pareggio e di due a Tel Aviv sbagliando il tiro della vittoria. L’Olimpia è 4-2 quando ha segnato almeno 85 punti, inclusa la gara di Tel Aviv dove Mike James per la prima volta in stagione non ha tirato liberi e Arturas Gudaitis ha subito il minimo stagionale di due falli.

Mike James – secondo realizzatore, secondo negli assist – è un legittimo candidato MVP del girone di andata; Arturas Gudaitis – terzo nella valutazione e nei rimbalzi – è un credibile candidato per i quintetti All-EuroLeague. Come anche Vlado Micov. James è andato in doppia cifra in tutte le gare giocate e in tutte ha distribuito almeno cinque assist; Gudaitis è andato in doppia cifra in tutte le gare tranne una. James, Nemanja Nedovic, Dairis Bertans e Mindaugas Kuzminskas hanno superato la soglia delle 100 triple in carriera.