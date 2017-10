Benevento Inter 1-2: I Nerazzurri soffrono ma portano a casa i tre punti grazie a Brozovic

L'Inter torna dalla Campania coi tre punti in tasca, conquistati grazie alla sofferta vittoria per 2 a 1 al 'Vigorito' di Benevento: i nerazzurri si portano così a quota 19 punti in classifica dopo 7 giornate di campionato e attendono ora il Milan nel derby in programma per il prossimo 15 ottobre.

L'Inter cerca di imporre il proprio ritmo sin dai primi scampoli di partita. Al 3', su un corner calciato da Brozovic, Miranda devia sul primo palo: palla sull'esterno della rete. Al 7' è Skriniar in proiezione offensiva a chiamare Belec alla parata a terra mentre, un minuto dopo, il sinistro di D'Ambrosio viene deviato in angolo da un avversario. Il portiere dei campani deve intervenire di nuovo al 12' sul tiro-cross dalla sinistra di Brozovic e al 18' sul gran destro dal limite di Candreva ma, poco più tardi, non può nulla sull'incornata del centrocampista croato, servito alla perfezione proprio da Candreva: siamo al 19', l'Inter sblocca il match. Trascorrono appena 180 secondi e Brozovic trova il secondo sigillo personale, indirizzando proprio nel sette un calcio di punizione dal limite conquistato da Icardi: è il gol del 2 a 0 per i nerazzurri. I padroni di casa trovano la forza per reagire e si rendono molto pericolosi in due frangenti: al 25' Memushaj colpisce la traversa con un destro dai venti metri e al 29' D'Alessandro sfiora il palo con un rasoterra sinistro ad incrociare. E' proprio l'esterno offensivo dei campani, ben servito da Iemmello, a dimezzare lo svantaggio tre minuti prima dell'intervallo, superando Handanovic con un tocco da distanza ravvicinata. Subìto il gol, l'Inter torna a farsi vedere in avanti: prima Letizia salva sul sinistro di Candreva, poi Borja Valero sfiora l'incrocio dei pali con una pregevole conclusione dal limite dell'area. Si va al riposo con la squadra di Spalletti avanti per 2 a 1.

La ripresa si apre su ritmi più compassati rispetto al primo tempo. Al minuto 51 Joao Mario prende il posto di Candreva e, quattro minuti più tardi, Vecino prova a sorprendere Belec con un destro dalla distanza: palla sul fondo. Al 58' è ancora D'Alessandro a creare problemi alla retroguardia nerazzurra, colpendo la base del palo con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Nell'ultimo quarto di gara, l'Inter alza la pressione: al 66' Perisic di testa non inquadra la porta sul cross teso di Brozovic, mentre Icardi al 76' calcia alto col mancino sul servizio rasoterra dello stesso Perisic. Al 79' il numero 44 interista riceve da Joao Mario e conclude col destro: Belec alza in corner. Il match resta aperto anche negli ultimi minuti di gara: a 6' dal termine, Perisic calcia a botta sicura sull'assist di Brozovic ma il pallone viene deviato in angolo da un avversario. Ancora Perisic al 90': Belec blocca a terra il suo tiro-cross dalla sinistra. L'arbitro concede cinque minuti di recupero ma il risultato non cambia: arriva il fischio finale di Doveri, l'Inter vince 2 a 1 in casa del Benevento.



BENEVENTO-INTER 1-2

Marcatori: 19' e 22' Brozovic (I), 42' D'Alessandro (B)



BENEVENTO: 1 Belec; 23 Venuti, 6 Djimsiti, 21 Costa, 3 Letizia; 8 Cataldi, 14 Viola (84' 77 Lazaar), 20 Memushaj (66' 13 Chibsah); 7 D'Alessandro, 33 Iemmello, 87 Lombardi (72' 26 Parigini)

A disposizione: 22 Brignoli, 4 Del Pinto, 11 Coda, 17 Di Chiara, 18 Gyamfi, 32 Puscas, 90 Armenteros, 95 Gravillon

Allenatore: Marco Baroni

INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 25 Miranda, 55 Nagatomo (85' 29 Dalbert); 11 Vecino, 20 B. Valero (78' 5 Gagliardini); 87 Candreva (51' 10 J. Mario), 77 Brozovic, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 17 Karamoh, 21 Santon, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Ammoniti: Borja Valero (I), Costa (B), Lombardi (B), Miranda (I), Vecino (I)

Recupero: 0' + 5'

Arbitro: Doveri

Assistenti: De Meo, Di Vuolo

IV uomo: Fourneau

Addetti VAR: Valeri, Giallatini