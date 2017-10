Milan, Berlusconi spaventa i tifosi: "Il club ha problemi finanziari, mister Li mi preoccupa"

Dal 13 aprile scorso non è più il "presidentissimo". Ma le sue parole, inevitabilmente, fanno sempre rumore.

Silvio Berlusconi, l'ex numero 1 del Milan, torna a parlare del club di via Aldo Rossi e lo fa senza troppi giri di parole, causando qualche brivido lungo la schiena dei tifosi del Diavolo. "Ho saputo che c'è già qualche problema finanziario. Mi preoccupa il silenzio di mister Li", avrebbe confessato il Cavaliere, come riportato da Telelombardia, gettando nubi nere sul nuovo proprietario rossonero.

Berlusconi: "Il Milan ha problemi finanziari"

"Se la squadra dovesse continuare ad andare così male - avrebbe proseguito Berlusconi - è possibile che in primavera subentri il fondo Elliot". È innegabile, infatti, che il futuro del Milan è legato a doppio filo al fondo che lo scorso anno ha aiutato la cordata cinese guidata proprio da Han Li ad acquistare il club. Ma ora la combo stretta del governo cinese sugli investimenti all'estero e risultati in campo che non arrivano potrebbe già mettere a rischio il futuro del Milan cinese.

"Il vero problema è che senza Champions il rosso di bilancio supererà i 100 milioni di euro - le parole, riportate sempre dall'emittente lombarda, di Berlusconi -. Chi dovesse comprare il club, lo pagherebbe certamente poco rispetto al suo reale valore ma dovrebbe risanare per anni passivi pesantissimi. Non è - avrebbe concluso Berlusconi - una bella prospettiva”