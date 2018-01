Berlusconi sul Milan: "Quando lo vedo giocare mi viene il mal di stomaco"

Anche lontano dalla proprietà del Milan, Silvio Berlusconi rimane ancorato alla sua passione per il calcio. L'ex presidente si è sentito al telefono per gli auguri di 40 anni all'allenatore Rino Gattuso, ex bandiera del Milan berlusconiano, e da quel che si è saputo hanno parlato anche della formazione. Proprio come ai vecchi tempi, quando il Cavaliere tentava di "dettare" al mister di turno i giocatori da mettere in campo e lo schema da utilizzare.

A Berlusconi pare non piaccia il 4-3-3 a una sola punta scelto da Gattuso. «Quando vedo il Milan giocare così, con un modulo inconsueto e sbagliato, soffro di reale mal di stomaco», ha spiegato l'ex presidente intervistato da Radio Capital. Spazio anche per tornare sulla (sofferta) vendita. «E' il calcio dei petrodollari, non era più possibile riportare la squadra a livelli competitivi internazionali», ha affermato Berlusconi.