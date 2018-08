Biglietti Gran Premio di Monza, 600 ingressi gratis per i ragazzi: ecco come partecipare

Prove del Gran Premio gratis per trecento neo diplomati lombardi. Regione Lombardia e l'Autodromo di Monza hanno infatti messo a disposizione seicento biglietti posto prato per trecento giovanissimi - due per ogni ragazzo - per partecipare alle prove libere del Gran Premio di Monza, che si svolgeranno venerdì 31 agosto.

Biglietti gratis per il Gran Premio: come partecipare

I biglietti, come comunicato dalla Regione, verranno assegnati in base al voto di diploma. A parità di voto verrà valutato l'ordine di arrivo della richiesta. Per partecipare al concorso basta compilare questo form attivo fino alle 12 del 21 agosto.

"Un premio - ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - per una parte dei nostri studenti che il mese scorso hanno raggiunto l’obiettivo della maturità. Un segno d’attenzione che vuole essere anche un incentivo a proseguire il percorso scolastico verso nuovi traguardi e allo stesso tempo una possibilità per assistere a quello che è senza dubbio uno degli eventi italiani che raggiunge i massimi livelli di caratura e attenzione internazionale".

"È anche un’opportunità - ha dichiarato l’assessore allo sport e Giovani, Martina Cambiaghi - per promuovere il territorio monzese ricco di bellezze culturali, come la Villa Reale e il suo Parco, e di eventi concomitanti al Gran Premio".