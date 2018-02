Milan-Inter, è un derby "extra lusso" a San Siro: che batosta per i biglietti, tifosi in protesta

Si va dai 55 euro per un terzo anello - che non è propriamente il posto più comodissimo al Meazza - ai 320 per le poltroncine, che almeno quelle sì, sono comode.

Sarà un derby di "lusso" - ma non proprio per le presenze in campo - quello del 4 marzo prossimo. Per assistere a Milan-Inter di serie A, infatti, ci vorranno almeno 55 euro per assicurarsi uno dei biglietti a disposizione. A ufficializzarlo, nella giornata di martedì, è stata l'Ac Milan - società ospitante - che ha diffuso il listino prezzi e chiarito le modalità di vendita.

Vendita biglietti Milan-Inter

Dalle ore 12 di lunedì 5 a mercoledì 7 febbraio la vendita sarà riservata per abbonati al Secondo Verde, che dovranno lasciare spazio ai tifosi nerazzurri. Dalle ore 15 di venerdì 9 febbraio a lunedì 12 febbraio, invece, ha chiarito il Milan, l'acquisto dei biglietti sarà riservato agli abbonati al campionato 2017/18.

Da martedì 13 a giovedì 15 febbraio strada libera ai titolari Cuore Rossonero - gli ultimi a godere della prelazione - e dalle ore 10 di venerdì 16 febbraio vendita libera per tutti.

Ironia e rabbia dei tifosi sui social

A far arrabbiare molti tifosi, però, sono stati i prezzi dei biglietti, tanto che in poche ore l'hashtag #MilanInter su Twitter è diventata una divertente raccolta di proteste, più o meno colorite.

In molti hanno ricordato che le due squadre non offrono esattamente uno spettacolo degno di tale cifra, qualcun altro ha specificato che in campo non ci saranno Messi e Cristiano Rolando e qualcun altro ancora, tra i più apprezzati, ha ricordato che scherzi di Carnevale di questo genere non sono ben accetti.

All'andata, però, quando la squadra di casa era l'Inter e i biglietti costavano leggermente in più, San Siro era pieno in ogni ordine di posto. Perché alla fine il derby è derby, anche se un po' costoso.

I prezzi dei biglietti per il derby