Bike Night 2019, quasi mille persone in notturna da Milano ad Arona

Più di novecento persone hanno partecipato, nella notte tra sabato e domenica, alla Bike Night, la pedalata da quasi 100 km che ha "unito" Milano con Arona sul Lago Maggiore. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, ha visto quindi la partecipazione di quasi mille appassionati, in gruppi o da soli. Il ritrovo (alle otto di sabato sera) in piazza Duca d'Aosta, con musica e intrattenimenti mentre i partecipanti ritiravano il "pacco iscrizione".

Poi, alle 23.30, l'incolonnamento e, infine, a mezzanotte il via: il percorso cittadino ha lambito piazza del Duomo, via Torino, le Colonne di San Lorenzo, Porta Ticinese e Porta Genova. Da lì la carovana ha percorso l'Alzaia Naviglio Grande e il Ticino fino alla colazione in piazza del Popolo ad Arona.

Previsti alcuni punti di ristoro: Palazzo Stampa ad Abbiategrasso, poi Turbigo (al Bellavita) e Somma Lombardo (alla Canottieri 6). Un partecipante su quattro era donna. Presenti anche persone con disabilità visive o motorie. "Anche grazie alla Bike Night si promuove il territorio, in modo partecipativo e innovativo", il commento di Simone Dovigo, presidente di Witoor.