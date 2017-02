Bologna - Milan 0 -1: i Rossoneri, in 9, vincono nei minuti finali grazie ad un capolavoro

Tre punti che sanno di miracolo interrompono la serie di tre sconfitte consecutive del Milan, che vince 1-0 a Bologna nel recupero della 18/a giornata dopo aver giocato in nove uomini per le espulsioni di Paletta (al 37' del primo tempo) e di Kucka (al 14' della ripresa), per doppia ammonizione.

Video: Il gol capolavoro

Il gol della vittoria arriva al 41' del secondo tempo: spunto sulla destra di Deulofeu, tunnel a Krafth e palla perfetta per Pasalic che segna a due passi dalla porta. Per il Milan è festa, al Bologna restano solo i fischi. I rossoneri ora sono settimi in classifica con 40 punti.