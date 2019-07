Qual è il nuovo staff tecnico del Milan: torna Daniele Bonera

Daniele Bonera torna al Milan. L'ex difensore, 38 anni, 201 presenze in nove stagioni rossonere, sarà uno dei collaboratori di Marco Giampaolo. Bonera, che ha lasciato il Villarreal dopo quattro anni, è già a Milanello dove in queste ore la squadra si sta radunando per il primo allenamento, previsto per le 18 di martedì 9 luglio.

Tra i primi giocatori ad essersi presentati al centro sportivo, verso l'ora di pranzo, Suso, Lucas Biglia e Andrea Conti. Presente anche Daniel Maldini, arrivato a Milanello assieme ad alcuni compagni e non con il padre, attuale direttore tecnico del Milan.

A completare lo staff di Giampaolo ci saranno l'allenatore in seconda Francesco Conti, i preparatori atletici Samuele Melotto e Stefano Rapetti, i preparatori dei portieri Salvatore Foti, Fabio Micarelli e Luigi Turci, ed il loro collaboratore Emiliano Betti.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!