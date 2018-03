"Storia di sesso tra Brozovic e Wanda Nara": il calciatore croato dell'Inter querela tutti

E dopo la bufala, ecco le querele. Marcelo Brozovic ha annunciato, attraverso il proprio avvocato Danilo Buongiorno, denunce per tutti i giornalisti che hanno pubblicato notizie sulla presunta storia tra lui e Wanda Nara, moglie del capitano nerazzurro Mauro Icardi.

A fine febbraio, infatti, in Rete e su alcuni quotidiani nazionali si era parlato di un presunto flirt amoroso tra il calciatore croato e la showgirl argentina con tanto di conseguente scontro fisico tra Brozo e il suo compagno di squadra, evidentemente furioso. A "prova" di ciò era spuntato anche un audio Whatsapp - immediatamente diventato virale - che avrebbe confermato la teoria del tradimento e del "regolamento di conti" tra i due nerazzurri.

Peccato, però, che a sentire i diretti interessati, di vero in tutta la storia non ci sia nulla. "Non c'è stato mai alcun rapporto con la signora Wanda Nara - la secca smentita del centrocampista -. Tali false notizie scaturite da anonime registrazioni audio e poi liberamente divulgate dai media e da alcuni giornali, senza la minima verifica della vericidità della fonte, sono apertamente diffamatorie e illecite e gravemente lesive dell'immagine del predetto giocatore".

"Peraltro - prosegue la nota firmata dall'avvocato Buongiorno per conto di Brozovic - la illegale diffusione di tale falsa notizia ha avuto una notevole propagazione a livello internazionale ed in particolare in tutta Europa e nel suo stato di origine, la Croazia, con grave disagio e sconcerto dello stesso, della propria moglie e di tutti i propri famigliari".

"Il signor Brozovic - conclude il comunicato - vuole fare chiarezza sui responsabili che hanno messo in dubbio la propria correttezza morale e professionale. Quest'ultimo, anche a tutela della propria reputazione, sta agendo sia in sede civile che in sede penale con mirati atti di denunce querele nei confronti dei creatori della falsa notizia e degli organi di stampa apertamente colpevoli del reato diffamazione ex art.596 bis codice penale".

Non solo Brozo, però. Perché la stessa strada l'hanno già intrapresa anche i coniugi Icardi. Il 24 febbraio scorso, infatti, Wanda si era affidata a un post su Twitter per chiedere rispetto e verità.

"Ultimamente stanno uscendo tante bugie su di me e sulla mia famiglia. Generalmente - aveva scritto - non rispondo mai ma in questo caso lo devo fare perché quello che si dice è di una gravità pesante. Tante bugie e cattiverie infondate. Prima di tutto sono una mamma e mi occupo dei miei cinque bambini - aveva rivendicato Wanda -. Sono sempre insieme a loro e poi sono una moglie, la moglie di Mauro".

"Sappiate - aveva concluso - che vivo una vita normale: lavoro e mi occupo dei miei bambini, quindi voi occupate la vostra vita invece di scrivere cattiverie gratuite sulla mia. Grazie".

A chi corrisponde .. grazie e buon weekend 🤗 pic.twitter.com/J5H5TOYlaA — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 24 febbraio 2018

Due giorni dopo, poi, era arrivata la lettera dell'avvocato della showgirl e del capitano dell'Inter. "I signori Icardi Mauro e Nara Wanda, tramite il legale Giuseppe Di Carlo, hanno depositato - spiegava il post - denunce querele in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa per censurare gli articoli dove si racconta di un presunto ed assolutamente inesistente «scandalo sessuale in casa Inter» nonché di «botte e tradimenti»".

"Analoghe denunce sono state depositate - aveva chiarito l'avvocato - per ottenere l'accertamento della responsabilità penale di coloro i quali hanno prodotto e diffuso su Whatsapp l'audio richiamato nei predetti articoli, nonché la responsabilità penale dei direttori delle testate che hanno rilanciato la falsa notizia senza preoccuparsi di accertare la veridicità, la continenza e la pertinenza".