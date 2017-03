Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Tutto pronto per il Campionato Nord Italia Free Punch Boxing, il prestigioso evento pugilistico organizzato da WKA Italia e sponsorizzato dalla STP Boxing. L'appuntamento è per domenica 12 marzo 2017 sul ring dell'A.S.D. Boxe Club Bollate di via Tommaso Grossi 11. 30 gli incontri in programma che vedranno protagonisti 60 pugili provenienti da diverse Regioni del Nord Italia pronti a sfidarsi in match di light e full contact. La tappa è valevole per le Finali di Coppa Italia 2017. Un ulteriore valore aggiunto per una competizione che si preannuncia molto interessante.