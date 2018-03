Sport, coworking e spazi comuni: ecco il nuovo centro sportivo Murat

Dal calcio a 6 al padel, dal fitness al tennis; e ancora il basket, la pallavolo, lo skatepark, aree verdi e uno spazio per il coworking: è il nuovo volto del centro sportivo Murat, secondo il progetto dell’Associazione Sportiva La Salle, che si è aggiudicata il bando aperto dal Comune per la riqualificazione e la gestione dell’impianto di via Dino Villani, nel Municipio 9.

L’investimento previsto è di oltre 760 mila euro e il canone che La Salle pagherà all’amministrazione è di 12 mila euro all’anno, a fronte di una richiesta iniziale a base d’asta di 819 euro. Entro il 2018 dovrebbe concludersi l’iter amministrativo al termine del quale potranno partire i lavori.

Il futuro “Murat Sport in Community Hub” non sarà solo un centro sportivo polifunzionale di quasi mille metri quadrati al coperto e riscaldato, ma si proporrà come punto di riferimento per il quartiere, con tariffe agevolate per chi abita in zona, spazi comuni e aree verdi aperte alla città dove incontrarsi, lavorare e passare il tempo libero. Il tutto a due passi dalla piscina coperta gestita da Milano Sport e dal Parco di via Populonia.

“Grazie al progetto proposto dall'Associazione La Salle - spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala -, il Centro Sportivo Murat giocherà un ruolo sempre più strategico e centrale nella vita del quartiere. Per crescere a una sola velocità, Milano ha bisogno di iniziative in grado di proporre differenti esperienze - dallo svago al lavoro -, proprio come farà la struttura polifunzionale del nuovo Murat. La passione per lo sport, unita al recupero di spazi simbolici della città, è, infatti, una delle principali leve che la nostra Amministrazione intende mettere a frutto per promuovere coesione e sviluppo sociale".

“La riqualificazione dell’impianto Murat rientra tra i progetti di riscatto delle aree e degli impianti di periferia sui quali questa Amministrazione punta molto – commenta l’assessore allo sport Roberta Guaineri –. Restituire ai cittadini questi spazi significa creare nuovi punti di incontro e aggregazione. Vuol dire fare comunità attraverso lo sport, che ha proprio questa funzione, favorire l’inclusione e la sana crescita delle persone, soprattutto dei giovani”.

Attualmente l’area di via Dino Villani ospita due campi da tennis in cemento e un campo da basket inutilizzati per via delle precarie condizioni di manutenzione. Nel progetto curato dall’architetto Mauro Mafrin per l’Associazione Sportiva La Salle, oltre ai campi sportivi l’impianto sarà dotato di sei spogliatoi per le diverse discipline e un’infermeria, sarà ecosostenibile e fornito di sistemi innovativi per la raccolta delle acque piovane e il riscaldamento.

Al “Murat Sport in Community Hub” si potrà accedere da un nuovo ingresso ciclopedonale che porterà fino alla reception. All’interno della struttura anche un punto ristoro, lo spazio coworking e una sala feste con terrazza accessibile sul tetto. Nello spazio esterno, uno skatepark aperto a tutti.

Il Centro organizzerà, tra le altre cose, corsi di calcio maschile e femminile, scuole di avviamento al tennis, al padel, corsi di sitting volley, tennis e scherma in carrozzina, fitness e lezioni per adulti. Tutte le attività saranno seguite da istruttori qualificati.